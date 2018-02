Totti é suspenso por três partidas O atacante italiano Francesco Totti foi punido pelo comitê disciplinar da Uefa com três jogos de suspensão por ?atitude antidesportiva? na partida de segunda-feira da seleção da Itália contra a Dinamarca, na estréia das duas equipes na Eurocopa. Totti foi flagrado pelas câmeras de TV, no momento em que dava uma cusparada no meia Christian Poulsen. Com a suspensão, Totti só poderá voltar a jogar no caso de a Itália chegar às semifinais da competição. A Federação Italiana espera a notificação oficial da decisão para decidir se vai ou não recorrer. A advogada do atleta, Giulia Bongiorno, admitiu, no entanto, que ficou ?parcialmente satisfeita? com a sentença. Ela lembra que o comitê costuma aplicar penas maiores para casos semelhantes a este. Pela mesma atitude, o zagueiro brasileiro Antônio Carlos (Roma) e o francês Peter Luccin (Celta de Vigo) foram suspensos por 4 partidas em 2000. A Itália integra o Grupo C da Eurocopa e Totti deverá ficar de fora dos jogos contra a Suécia e Bulgária, além de uma eventual partida das quartas-de-final.