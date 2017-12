Totti faz 2 e Roma mantém liderança Com dois gols de Francesco Totti, a Roma derrotou o Empoli, na casa do adversário, por 2 a 0, neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. Com este resultado, a equipe romana alcança os 36 pontos e mantém o primeiro lugar. Na outra partida deste sábado, a Reggina bateu, fora de casa, o Parma por 2 a 1.