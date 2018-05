Totti incentiva Luca Toni a trocar o Bayern pela Roma O atacante italiano Luca Toni, do Bayern de Munique, ganhou um grande aliado em sua tentativa de trocar de clube e defender a Roma em 2010. Trata-se do meia Totti, ídolo e principal jogador da equipe italiana. "Certamente, penso que Luca Toni é um atacante sólido e consistente, além disso, um campeão do mundo. Seria ótimo que ele se juntasse a nós", afirmou o jogador ao site Goal.com.