Totti marca 3 na vitória da Roma O capitão Totti foi protagonista da convincente vitória da Roma - a primeira no Campeonato Italiano - , sobre o Brescia, neste domingo, por 3 a 2. O meia-atacante fez o torcedor esquecer Batistuta, na reserva, e marcou os três gols da equipe. A Roma agora ocupa a 12ª colocação, com apenas três pontos. Milan, Juventus e Bologna dividem a liderança, com sete pontos. A Inter de Milão enfrenta mais tarde o Chievo, e se vencer, assumirá a liderança do Calcio. Em meio a tensão vivida na semana passada, quando discutiu com o técnico Fabio Capello, Totti marcou o primeiro de pênalti, aos 30 minutos do primeiro tempo e aumentou aos 41. O Brescia chegou a diminuir aos 46 com Roberto Baggio, de pênalti, mas novamente Totti colocou o time à frente, aos 36 do segundo tempo, com um lindo chute de fora da área. Aos 44, o austríaco Markus Schop marcou para o Brescia, mas já era tarde demais. ?Com esta vitória saímos do túnel e agora vamos continuar com as conquistas. Era fundamental ganhar hoje. Quanto ao técnico somente tivemos diferenças normais de uma relação de trabalho?, disse o vice-artilheiro com quatro gols. Alessandro del Piero, da Juventus, é o maior goleador, com cinco. Nos demais jogos, Como e Reggina empataram por 1 a 1, o Modena derrotou o Torino por 2 a 1, o Empoli venceu o Perugia por 3 a 1, o Bologna bateu o Piacenza por 1 a 0 e a Udinese superou o Atalanta por 1 a 0. No sábado, os dois jogos que abriram a rodada terminaram empatados: Juventus 2 x 2 Parma e Lazio 1 x 1 Milan.