Totti pode desfalcar Itália na Euro A Itália pode ficar sem Francesco Totti para o restante da primeira fase da Euro-2004. O meia da Roma será julgado nesta quinta-feira pelo Comitê de Disciplina da competição, sob a acusação de ter cuspido no dinamarquês Christian Poulsen, no empate por 0 a 0, na segunda-feira. "É uma grave conduta antidesportiva", afirmou porta-voz da entidade que controla o futebol na Europa. Totti também atingiu Henriksen, com uma ?voadora?, quase no fim do jogo, foi advertido, mas o árbitro Mejuto Gonzalez não fez observação alguma na súmula. ?Grupo unido? - Os italianos não conseguem fugir das polêmicas. Agora, é a vez de Christian Vieri se aborrecer com notícias publicadas nos jornais do país, segundo as quais há divisão na ?Azzurra? e revolta contra o técnico Giovanni Trapattoni. "Quem escreve essas coisas mente", afirmou o goleador da Internazionale. "Falam que tomamos decisões sem atender ao treinador, o que também é falso", insistiu. "Conversamos entre nós, discutimos muita coisa, mas a palavra final sempre é do técnico." Mãos leves - Os batedores de carteiras estão forrando seus bolsos e aliviando os de desavisados torcedores. Na partida entre Dinamarca e Itália, segunda-feira, a polícia recebeu 17 denúncias de furtos. Três romenos, disfarçados de fãs dinamarqueses, foram detidos. Corrente pra frente - O jornal 24 horas promete um prêmio aos leitores, caso a seleção de Felipão vença a Eurocopa. O diário publicou nesta quarta-feira, na primeira página, foto da atriz Fatima Preto ?vestida? só com a bandeira de Portugal. Mas garante que o símbolo nacional cairá e deixará à mostra os atributos da garota, para alegria dos fãs. Mas isso só vale, se Figo & companhia derem a volta olímpica, no dia 4. Cambistas em festa - Os organizadores fizeram de tudo para controlar a venda de ingressos. Nem assim conseguiram evitar a praga do mercado negro de bilhetes. Entradas eram vendidas a US$ 300, terça-feira, antes do jogo entre Alemanha e Holanda, no Porto. Em média, cinco vezes mais do que o preço oficial. Notícia furada - A Uefa constatou que 827 jornalistas, mesmo credenciados, não assistiram aos seis jogos iniciais da Euro. Além disso, não foram retiradas 355 credenciais.