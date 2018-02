Totti recebe alta do hospital e inicia fase de recuperação O meia Totti, capitão da Roma e titular da seleção italiana, recebeu alta do hospital, na manhã desta quarta-feira, em Roma, e já iniciou o período de recuperação de uma fratura na fíbula da perna esquerda, sofrida numa partida do Campeonato Italiano no último final de semana. O jogador caminhou com ajuda de muletas e foi levado para a casa de sua mãe. A operação, realizada na segunda, foi feita para reparar os ligamentos do tornozelo, que foram arrancados do osso, e para a colocação de dez pinos para sustentar a fíbula da perna esquerda. A recuperação é estimada pelos médicos entre dois e três meses, o que pode fazer com que Totti fique de fora da Copa do Mundo, na Alemanha.