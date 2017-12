Totti ri dele mesmo e ainda fatura alto Francesco Totti é um dos mais habilidosos jogadores da Itália. Meia da Roma há uma década, encanta por dribles desconcertantes, passes precisos e belos gols. Fora de campo, no entanto, tem fama de ser meio tapado. As derrapadas gramaticais e o raciocínio aparentemente lerdo são famosos e o transformaram em alvo de piadas e personagem perfeito para imitações. Totti agora mostra que não tem nada de bobo, além de revelar bom humor. Em vez de irritar-se com as gozações a respeito de seus parcos dotes intelectuais, preferiu tirar proveito delas ? e de forma bem original. Há poucas semanas, o astro da ´Squadra Azzurra´ (a seleção) lançou livro em que estão reunidas centenas de piadas nas quais é o protagonista. Tutte le barzelletti su Totti ("Todas as piadas sobre Totti") se tornou rapidamente o grande sucesso do verão italiano. Em poucos dias, foram vendidas 150 mil cópias da obra, assinada pelo próprio jogador. O preço dessa antologia do besteirol não é dos mais salgados para os atuais padrões europeus ? 9 euros ou R$ 30. Também virou moda os fãs do craque aparecerem com o livrinho em locais públicos, de preferência bares, restaurantes e praias badaladas. As más línguas dizem que o verdadeiro autor se mantém discretamente à sombra. Totti não liga e diz que tem dado boas gargalhadas com as ´pérolas´ que o humor popular cria a seu respeito. "Não tem importância", avisa Totti, que está com a Roma em excursão pelo México. "As pessoas têm vontade de rir", pondera Maurizio Costanzo, um dos mais famosos apresentadores da tevê italiana e autor do prefácio. "Totti é ídolo, muito amado, e deu prova de jogo de cintura." Outra jogada de mestre é o destino do dinheiro. Totti garante que não ficará com praticamente nada do que for arrecadado. A maior parte será destinada para ações da Unicef (departamento da Onu ligado à Infância e Juventude) e para obras de assistência social da Prefeitura de Roma. Como bom romano, que nasceu no bairro de Porta Metronia, o astro dá atenção à sua cidade. O livrinho de Francesco Totti é bem cabeça fresca, descartável e se lê em uma hora. Muitas das piadas são ´universais´ e apenas foram adaptadas para provocar o jogador ´romanista´. Outras são bem regionais, com trocadilhos que só têm efeito cômico se forem mantidos no original. Na Itália, em geral, os carabinieri (o equivalente à PM no Brasil) são alvo da ironia do povo, também por conta de sua folclórica lerdeza de raciocínio. Agora, eles passam para plano secundário porque o titular da hora nas piadas de salão é Totti. Pelo menos temporariamente.