Totti se machuca e desfalca Itália A Itália continua sem sua maior estrela, Francesco Totti, nas Eliminatórias. O atacante da Roma, que acabou de cumprir suspensão de três jogos pela cusparada no dinamarquês Poulsen durante a Eurocopa de 2004, se machucou neste domingo, num amistoso, e está fora do próximo compromisso da seleção italiana, na quarta-feira, contra a Moldávia. Totti sofreu lesão no tornozelo direito durante partida entre a Roma e uma equipe da Terceira Divisão. Médicos da seleção o examinaram e confirmaram a ausência na quarta. O jogo, o segundo da Itália nas Eliminatórias, será em Chisinau e não mais em Tiraspol, como previsto, por razões de segurança. Apesar da vitória apertada por 2 a 1, no sábado, na estréia contra a Noruega, o atacante italiano Luca Toni festejou como nunca. "Foi uma noite estupenda, a melhor de todas", disse, ao fim da partida, em Palermo. Toni, que fez 30 gols na série B na última temporada e ajufou a levar a equipe do Palermo de volta à Primeira Divisão após 32 anos, entrou em campo no 2º tempo e fez o gol da vitória. Rodada - Além de Itália e Moldávia, outros 21 jogos estão programados para quarta-feira, pelas Eliminatórias Européias. A França enfrenta as Ilhas Faroe, em Torshavn, a Espanha vai a Zenica jogar com a Bósnia-Herzegovina, a Holanda recebe a República Checa em Amsterdã, Polônia e Inglaterra duelam em Chorzow e Portugal e Estônia, em Leiria. A zona asiática terá outros 16 jogos e, na Concacaf, serão seis partidas.