Totti se recupera e deve disputar amistoso pela Roma Recuperado de uma lesão sofrida há pouco mais de dois meses no pé esquerdo, o atacante Francesco Totti, um dos principais jogadores da seleção italiana de futebol, deve disputar nesta quinta-feira uma partida amistosa pelo seu clube, a Roma. A contusão obrigou Totti a passar por uma cirurgia e chegou a colocar em dúvida sua participação na Copa do Mundo da Alemanha, que começa no dia 9 de junho. Mas, a velocidade da recuperação do jogador, que já está treinando com o restante do elenco, surpreendeu os médicos, que afirmaram que o atacante já está no mesmo nível físico dos demais atletas da Roma. A partida amistosa desta quinta será contra o Cisco Lodigiani, da Série C italiana. O técnico da Itália, Marcello Lippi, já declarou que Totti deve ser um dos 23 jogadores que vão para a Alemanha. A Itália está no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Gana, Estados Unidos e República Checa.