Totti se recupera e vai enfrentar os Estados Unidos O médico da seleção italiana, Enrico Castellacci, confirmou nesta terça-feira que o meia-atacante Francesco Totti poderá participar do segundo jogo da Itália na Copa do Mundo, contra os Estados Unidos. Com uma pancada no joelho esquerdo, Totti foi substituído no começo do segundo tempo da partida contra Gana (os italianos venceram por 2 a 0), disputada na última segunda. "Ele apenas levou uma pancada e já está totalmente recuperado", explicou Castellacci. Outro que estará pronto para enfrentar os norte-americanos é o lateral Gianluca Zambrotta, que se recuperou de uma lesão muscular na perna esquerda. Já o meia Gennaro Gattuso ainda sofre com uma contusão na perna direita e pode não jogar contra os Estados Unidos - o jogador já havia ficado de fora da estréia. A partida entre a Itália e os Estados Unidos acontecerá no próximo sábado.