Totti será operado e pode desfalcar Itália na Copa O site oficial da Roma acaba de divulgar a primeira informação sobre a contusão do atacante e capitão do time Francesco Totti, ocorrida na vitória deste domingo, sobre o Empoli, por 1 a 0. O jogador foi submetido a exames que diagnosticaram uma fratura na fíbula esquerda associada a rompimento do ligamento do tornozelo, também esquerdo. Totti deve ser operado ainda neste domingo e a previsão inicial de recuperação é de 2 meses. Mesmo assim, a contusão coloca em risco a sua participação na Copa do Mundo da Alemanha, que começa no dia 9 de junho. Mas, dependendo do sucesso da recuperação, Totti poderá disputar a Copa. Um exemplo é o meia Roger, do Corinthians, que sofreu lesão semelhante em outubro de 2005 e já voltou a jogar. O técnico da seleção italiana, Marcello Lippi, já se manifestou sobre a contusão de seu principal atacante, mostrando preocupação com sua possível ausência no Mundial da Alemanha. "Faremos de tudo o possível para que ele se recupere a tempo de jogar a Copa. Ele é um jogador muito importante para o time e seria terrível se ele não pudesse nos ajudar."