Totti vence a Chuteira de Ouro; Afonso Alves fica em 2.º

O atacante Totti, da Roma, ganhou a Chuteira de Ouro da temporada 2006/2007, entregue ao principal artilheiro da Europa. O segundo lugar ficou com o brasileiro Afonso Alves, do Heerenveen, da Holanda. Alves, convocado pelo técnico Dunga para a Copa América, fez 34 gols, oito a mais que Totti. Mas como o peso dos gols nos Campeonatos Italiano e Holandês é diferente (2 e 1,5, respectivamente), o jogador da Roma acabou levando o prêmio, com 52 pontos, um à frente de Afonso. Quem tinha chance de passar Totti era Van Nistelrooy, do Real Madrid, mas o jogador deixou o campo lesionado na vitória de 3 a 1 sobre o Mallorca, neste domingo, que rendeu à equipe o título espanhol da temporada. O holandês tinha de marcar três vezes. Outro brasileiro bem colocado na lista é o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona. Ele marcou 21 gols e acabou com 42 pontos, ao lado do malinês Frederic Kanouté, do Sevilla. O brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva, do Dínamo de Zagreb, ficou em 16.º lugar, com 34 gols e 42 pontos.