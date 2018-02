Toulouse empata e segue em 3.º no Campeonato Francês O Toulouse ficou apenas no empate, em casa, com o Monaco, por 1 a 1, neste sábado, pela abertura da 28.ª do Campeonato Francês. Com o resultado, o time dos brasileiros Fabinho e Paulo César permanece em terceiro lugar na competição, com 43 pontos, ao lado de Lille e Bordeaux. O gol do Toulouse foi marcado por Matiheu aos 26 minutos do primeiro tempo. Os visitantes só conseguiram empatar a partida aos 31 da etapa complementar. Com o empate, o Monaco chega a 35 pontos e assume a 13.ª colocação no campeonato. O Lille, que foi eliminado pelo Manchester United pela Liga dos Campeões da Europa, jogou fora de casa e ficou no empate sem gols com o Lorient.Os anfitriões estão em 11.º, com 36 pontos. Em outra partida, o Bordeaux venceu em casa o Sochaux por 2 a 0 e ficou entre os primeiros colocados da competição. Com a derrota, os visitantes permanecem em sexto colocado com 40 pontos. Outros jogos deste sábado: Le Mans 2 x 1 Saint-Etienne, Nantes 2 x 1 Nancy, Nice 1 x 1 Rennes e Troyes 1 x 3 Valenciennes.