Toulouse perde e Lyon conquista o hexacampeonato francês O Lyon nem precisou entrar em campo neste sábado para conquistar o hexacampeonato francês. O time dos brasileiros Cris, Caçapa, Fábio Santos, Juninho Pernambucano e Fred foi beneficiado pela derrota do vice-líder Toulouse, de Paulo César e Fabinho, por 3 a 2, de virada, para o Rennes, fora de casa. Com o resultado, o Lyon, com 70 pontos, não pode ser mais alcançado pelo Toulouse, que tem 52, nos cinco jogos restantes do campeonato. O Lyon fará a festa neste domingo, quando encara o Auxerre, fora de casa. A comemoração junto à torcida será apenas no próximo sábado, quando receberá o Le Mans. Histórico Lyon Com o hexacampeonato, o Lyon coloca o futebol da terra de Zidane no mapa dos principais da Europa. Isso porque o clube do sudoeste da França se tornou o primeiro, dos cinco principais campeonatos europeus (junto com Itália, Espanha, Inglaterra e Alemanha), a conseguir seis conquistas seguidas. O segredo do sucesso do Lyon - uma equipe média e que não havia conquistado um título nacional sequer antes desta seqüência - foi a constituição de uma equipe balanceada e com pelo menos um jogador destacado em cada setor do campo. Esse ´caminho das pedras´ começou em 2001, quando o clube contratou dois jogadores brasileiros: o zagueiro Claudio Caçapa (ex-Atlético Mineiro) e o meia Juninho Pernambucano (ex-Vasco). Tanto que, junto com o atacante Sidney Govou e o goleiro Gregory Coupet, formam o grupo de atletas que participou de todas as seis conquistas. "Se eu fosse um dos nossos adversários, estaria cansado do domínio do Lyon", disse Coupet. "Conquistar o sexto título é outro passo adiante, e não o fim da história. Vamos aumentar o nosso orçamento para diminuir a diferença para os melhores clubes da Europa. Nós somos ambiciosos", avisou o presidente do clube, Jean-Michel Aulas. Aliás, o fracasso nas recentes edições da Liga dos Campeões é o grande obstáculo a ser superado pelo Lyon, que após o hexacampeonato deve passar por uma grande reformulação. Caçapa já afirmou que não continua, e Juninho ainda não renovou seu contrato, que termina em junho de 2008, também já ameaçou deixar o clube, pois quer prorrogar sua estadia até 2010 e a diretoria ainda não acenou com um acordo. Mas a força da equipe não está concentrada somente nesse quarteto. Aliás, Caçapa quase não atuou como titular nessa temporada. Ao invés dele, outro brasileiro conquistou seu lugar na zaga, o ex-corintiano Cris. Na outra ponta do campo, o artilheiro Fred (ex-Cruzeiro) é a grande força do ataque. Mesmo assim, será que o Lyon continuará seus dias de glória - e até ampliará o espectro de suas conquistas para o continente europeu - sem Juninho Pernambucano? Entre todas as teorias que explicam o sucesso do clube, a mais comum entre os torcedores recai sobre a chegada do brasileiro. Para muitos fãs, o capitão e astro maior da história do clube é a tradução da ascensão meteórica de uma equipe então coadjuvante em seu país.