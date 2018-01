Toulouse vence em rodada com quatro gols no Francês O Toulouse assumiu a vice-liderança isolada do Campeoanato Francês ao vencer em casa o Auxerre, por 2 a 0, neste sábado, pela 32.ª rodada do torneio. Emana e Mansare marcaram os gols do jogo. Com a vitória, o Toulouse chegou a 52 pontos e superou o Lens, que empatou sem gols com o Nantes e atingiu a marca de 50 pontos. O volante brasileiro Fabinho desbafou após o jogo. "Futebol nunca foi vencido com nome. Em todo clube por onde passo, brigo para ser campeão independente do tamanho do clube. Se não acreditarmos em nossa capacidade, quem irá acreditar? ". Fabinho, ainda lembrou a falta que fez Paulo César na partida, dispensado para voltar ao Brasil pelo falecimento de seu sogro. "Estamos orando por sua família, e essa vitória também é sua amigo", declarou. A rodada, aliás, foi recheada de placares em branco. Nada menos do que seis dos oito jogos não tiveram gols. Além do Toulouse, apenas o Lille venceu, curiosamente por 2 a 0, o Sochaux. Líder isolado do campeonato com 66 pontos, o pentacampeão Lyon enfrenta o Sedan neste domingo e pode dar um importante passo para garantir o título. O time de Juninho Pernambucano precisa de apenas mais duas vitórias para ser campeão pela sexta vez.