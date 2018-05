Townsend passará por cirurgia e e vai desfalcar a Inglaterra na Copa

LONDRES - O meia Andros Townsend precisará passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo e, segundo o Tottenham, ficará 10 semanas afastado do futebol. Assim, ele será desfalque para a seleção inglesa na disputa da Copa do Mundo, que começará no dia 12 de junho no Brasil.

Townsend defendeu todas as seleções de base da Inglaterra e começou a ser convocado para a equipe principal em setembro do ano passado, quando passou a fazer parte do grupo do técnico Roy Hodgson - já disputou cinco jogos com a camisa inglesa desde então.

Diante disso, ele era um dos prováveis convocados por Hodgson para a disputa da Copa - curiosamente, o treinador revelou na terça-feira que já tinha definido a lista dos 23 jogadores para o Mundial, que, no entanto, será anunciada oficialmente apenas em 12 de maio.

Com 22 anos, Townsend sofreu a contusão no último sábado, quando o Tottenham derrotou o Stoke City por 1 a 0 pelo Campeonato Inglês. E, após passar por exames médicos, foi confirmada a gravidade da lesão. Assim, a cirurgia dele acontecerá nesta quinta-feira em Londres.