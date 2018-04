Trabalhar com Mano foi decisivo para acerto, diz Tcheco

Apresentado oficialmente no Corinthians nesta quarta-feira, o meia Tcheco revelou que a possibilidade de trabalhar novamente com o técnico Mano Menezes facilitou o seu acerto com o clube paulista.

"O fato de o Mano ser o técnico foi um dos motivos de eu ter acertado. É um treinador que já conhece as minhas características, sabe como eu jogo", disse Tcheco, que atuou sob o comando do técnico no Grêmio, em 2006 e 2007.

Tcheco também recordou sua primeira passagem pelo futebol paulista, em 2005, quando teve um fraco desempenho no Santos. O meia quer apagar essa decepção com uma grande campanha no rival Corinthians.

"Tive uma passagem frustrada pelo Santos, mas foi por conta de uma grave lesão que tive. Mas não terá gostinho especial nenhum se eu fizer sucesso agora. Meu gostinho especial será fazer o meu trabalho aqui no Corinthians. Estou confiante e senti que o grupo é bom", comentou.