Trabalho em dose dupla na Portuguesa Um trabalho em dose dupla em pleno domingo de Carnaval. Esta foi a resposta do técnico Zé Teodoro para o "alarme falso" dado por uma emissora de televisão, no sábado, no qual garantia que ele já não dirigiria a Portuguesa de Desportos na próxima rodada do Campeonato Paulista, quarta-feira, contra o Ituano, em Itu. O técnico se mostrou surpreso com a história, mas demonstrou tranqüilidade, revelando até um pacto firmado com a diretoria antes o início da competição. "Sabíamos que o tempo era curto e precisaríamos de um prazo para colocar o time dentro do padrão esperado. A diretoria prometeu este prazo e estou trabalhando para tirar o time da ameaça do rebaixamento. Em todas vezes que passei por esta situação, me virei bem. E agora não será diferente", explicou. Para acabar com as especulações, ele voltou a explicar o trabalho realizado até agora: "Formamos o time em menos de duas semanas e só tem 25 dias que estamos trabalhando. É muito pouco. Mas o grupo de jogadores é bom e está determinado a dar a volta por cima", comentou. Por enquanto, a Lusa somou dois pontos em cinco jogos. Mas o técnico terá uma baixa para o restante da competição. O lateral-direito Jackson sofreu uma lesão grave de ligamentos do joelho esquerdo na derrota, de 2 a 1, para a Ponte Preta. Ele será submetido a uma ressonância magnética nesta segunda-feira e o s médicos acreditam que ele não volta a jogar antes de quatro meses. Uma artroscopia deve ser confirmada para os próximos dias. Além dele, outra baixa para o jogo em Itu será o lateral-esquerdo Ronildo, que cumprirá suspensão por ter sido expulso. Neste domingo cedo, houve um treino físico-técnico e à tarde foi bem aproveitada com um técnico-tático. O elenco ainda fará treinos na segunda-feira e na terça-feira às 15h30 no Canindé. Depois seguirá para a concentração em Itu.