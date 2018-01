Tradição é aliada corintiana no clássico A vantagem que o Corinthians levou nos últimos jogos contra o São Paulo pode ser um aliado importante ao time de Geninho no jogo deste domingo, às 16 horas, no Morumbi. E os corintianos sabem melhor do que ninguém o quanto é difícil para qualquer equipe entrar em campo pressionada pelos números. Isso já aconteceu recentemente com o próprio Corinthians na Libertadores. Pressionado a vencer, acabou sucumbindo diante do River Plate logo nas oitavas-de-final. Guardadas as devidas proporções, o fenômeno pode se repetir com o São Paulo. ?Não digo que o São Paulo esteja pressionado, mas como o Corinthians levou a melhor nos últimos confrontos a ansiedade pode atrapalhar?, reconhece Geninho. Para apimentar ainda mais a rivalidade entre os adversários, alguém no treino de sexta-feira do Corinthians se encarregou de divulgar uma estatística mostrando os confrontos entre os dois rivais em jogos no Morumbi. A vantagem do Corinthians é enorme: 43 vitórias em 113 jogos, contra apenas 27 do São Paulo. Os outros 43 confrontos terminaram empatados. O Corinthians marcou 142 gols, contra 127 do adversário. Apesar da grande vantagem nas estatísticas, os jogadores e o técnico Geninho defendem a tese de que o clássico deste domingo será um jogo igual em tudo, até nos desflaques. Se o Corinthians perdeu três jogadores para a seleção (Fábio Luciano, Kléber e Gil), o São Paulo cedeu Ricardinho e Luís Fabiano e ainda não terá Rogério Ceni, suspenso. A diferença pode ser Kaká, que volta justamente no clássico. ?Por ser um jogador diferenciado, é preciso marcá-lo com atenção?, avisa Geninho. Além dos três convocados para a seleção, o Corinthians ainda não terá Leandro, suspenso. Mesmo sem a sua ala esquerda titular, considerada a principal peça da equipe, Geninho montou um esquema ofensivo ? com Lucas, Liedson e Leandro Amaral na frente. Atrás, confirmou a escalação de César no lugar de Fábio Luciano e o menino Roger no de Kléber. Para compensar tamanha ousadia na frente, o treinador corintiano recuou um pouco mais o volante Fabinho, que vai funcionar mais como um terceiro zagueiro, à frente da dupla de zaga. Fabrício e Jorge Wágner também jogarão um pouco mais atrás, fechando os espaços na intermediária defensiva. Quanto aos atacantes, só Liedson não terá tanto compromisso com a marcação. ?Os outros dois não são de jogar enfiados?, explica Geninho. ?O Lucas e o Leandro Amaral costumam voltar para buscar o jogo. São jogadores mais participativos na marcação. Exatamente por isso eu acho que os três atacantes podem se completar bem.? Os corintianos também comemoram a ausência de Luís Fabiano, que nos últimos jogos sempre conseguiu marcar contra o Corinthians. Se a ausência do artilheiro é um alívio para a defesa alvinegra, no ataque Liedson terá a chance de tentar alcançá-lo na artilharia da competição. Luís Fabiano tem 11 gols, Liedson 8. ?Três gols não é uma diferença tão grande. Como ele vai passar um tempo na seleção, acho que vai dar até para abrir uma boa vantagem.?