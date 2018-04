Traffic admite ajudar Palmeiras a trazer Kléber de volta

A possibilidade de o atacante Kléber voltar ao Palmeiras para a disputa da Copa Libertadores de 2010 é cada vez mais real. Nesta quarta-feira, J. Hawilla, dono da Traffic, parceira do time palmeirense, admitiu que pode ajudar a trazer o jogador, negociando um empréstimo com o Cruzeiro, seu atual clube. Assim, Kléber retornaria ao Palmeiras após somente uma temporada no time mineiro.

"Estamos à disposição do Palmeiras para colaborar. O Kléber não faz parte do perfil de investimento do fundo, passou da idade, mas se o Palmeiras desejar, nós podemos colaborar", disse J. Hawilla em evento realizado no Palestra Itália, onde foi discutida a reforma do estádio palmeirense. O empresário reforçou ainda que fará o "meio de campo" com o Cruzeiro para concretizar o negócio.

Kléber chegou ao Palmeiras no início do ano passado, emprestado pelo Dynamo de Kiev, da Ucrânia. O atacante logo cativou a torcida e se destacou na conquista do Campeonato Paulista. No final do ano, entretanto, o empréstimo terminou e ele teria de voltar para a equipe ucraniana. Mas o Cruzeiro apareceu e comprou os direitos do jogador, que parecia se adaptar bem no clube mineiro.

Recentemente, porém, Kléber foi à festa de uma torcida organizada do Palmeiras na véspera do jogo com seu ex-clube, desagradando os torcedores e a diretoria do Cruzeiro. Com o ambiente estremecido, ele chegou a dizer que gostaria de deixar a equipe de Belo Horizonte. Para trazê-lo de volta, a Traffic mandaria alguns de seus jogadores ao Cruzeiro, entre eles o atacante Fernandinho, do Barueri.