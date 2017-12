Traffic aprova estádios gaúchos Os representantes da Traffic, empresa responsável pela organização da Copa América, aprovaram as condições dos dois principais estádios gaúchos para os jogos da competição, caso a Confederação Sul-Americana de Futebol decida pelo Brasil como sede da competição. A vistoria foi feita nesta sexta-feira nos Estádios Olímpico, do Grêmio, e Beira-Rio, do Internacional. O estádio colorado comporta um público de 70 mil pessoas, enquanto o tricolor, 50 mil. "As instalações são excelentes e bastam alguns reparos para aprontar para a competição", afirmou o diretor de produção da Traffic, José Horácio Lázaro. Condição dos gramados, situação da sala de imprensa, dos camarotes e das catracas eletrônicas são alguns dos itens analisados pela equipe que esteve em Porto Alegre. No sábado, os representantes da Traffic estarão em Florianópolis para vistoriar o Estádio Orlando Scarpelli (30 mil pessoas), do Figueirense, e no domingo, em Curitiba, para conferir as condições do Couto Pereira, do Coritiba (50 mil), e da Arena da Baixada (30 mil), do Atlético-PR. A Região Sul é a opção brasileira para a Copa América porque está livre do racionamento de energia, apesar do dirigente Ricardo Teixeira, presidente da CBF, dizer que o nordeste e o sudeste também podem ser escolhidos. Os governadores dos três Estados aprovam a escolha e já trocaram telefonemas para unificar esforços.