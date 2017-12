Traficantes citam Ronaldo em gravações Gravações telefônicas obtidas com autorização judicial, divulgadas pela edição da revista Isto é que circula neste fim de semana, envolvem o nome do jogador Ronaldo, atacante do Real Madrid, com traficantes de drogas. A revista afirma que Ronaldo "será intimado por agentes do Serviço de Repressão a Entorpecentes de Niterói" quando desembarcar no País para a próxima partida da Seleção Brasileira, contra o Chile, em Brasília, no próximo dia 4. A polícia quer ouvir Ronaldo a respeito de uma quadrilha de traficantes de drogas formada por jovens de classe média, presa no mês passado na Operação Oceânica e que responde por tráfico e associação para o tráfico. Um dos acusados de integrar a quadrilha é Amon de Magalhães Lemos, de 19 anos. Ele é irmão de uma ex-namorada de Ronaldo, a modelo Lívia Lemos. Em uma conversa telefônica, Amon conta a outro acusado, Thiago de Vasconcelos Tauil, de 23 anos, que esteve em uma festa na casa de um amigo de Ronaldo onde teria havido consumo de drogas. Em seguida, Thiago telefona para outro integrante do grupo, André Kohler Archiles, de 26 anos, para quem afirma que a quadrilha ficará responsável pelo fornecimento de drogas para as celebridades. A polícia suspeita também que o R9 citado em outras gravações de conversas telefônicas, estas relacionadas ao traficante Bem-te-vi, chefe do tráfico na Favela da Rocinha, na Gávea, zona sul. De acordo com um dos telefonemas, o traficante providenciaria 30 frascos de lança-perfume para R9. Em outro, Bem-te-vi é avisado sobre um encontro com um "compadre famoso", em um shopping, onde o traficante receberia como presentes camisas da Seleção Brasileira e tênis da marca Nike. O encontro, segundo a revista, não ocorreu, mas os presentes foram entregues. R9 é a grife de Ronaldo. Os telefonemas de e para Bem-te-vi já causaram constrangimentos também ao goleiro Júlio César, da Inter de Milão e da Seleção Brasileira, e ao atacante Romário, do Vasco, que prestou esclarecimentos à polícia. Em entrevista exclusiva ao Estado, concedida na Croácia e publicada na edição de quarta-feira, Ronaldo comenta o caso. "As pessoas falam o nome de quem é conhecido toda hora. Mas o que importa é que eu não consumo drogas, não conheço traficante." Procurado nesta sexta-feira, o assessor de imprensa de Ronaldo não foi localizado para falar sobre a denúncia.