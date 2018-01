Tragédia ameaça candidatura africana Os acontecimentos de hoje em Johannesburgo, quando 47 pessoas morreram em um estádio de futebol, remetem imediatamente para o futuro. Nem bem os corpos dos mortos eram retirados do Ellis Park, surgiram dúvidas em torno da pretensão da África do Sul de organizar a Copa de 2010. O país esteve perto de ganhar a corrida para 2006 - foi derrotado pela Alemanha por um voto - e tem a clara simpatia da Fifa. "Não é hora de falarmos em 2010", retrucou o ministro dos Esportes Ngconde Balfour. "O momento é de pensar nas famílias que estão sofrendo." Os sul-africanos tiveram contra si, na eleição do ano passado, não só a "traição" do representante da Oceania (que votou em favor dos alemães), mas a desconfiança dos aliados na capacidade de garantir segurança, para jogadores e torcedores. A Fifa mandou pêsames para o governo da África do Sul, mas recebeu um golpe político e financeiro hoje. O grupo de marketing esportivo mais importante do mundo, a ISMM, teve decretada falência por um tribunal da cidade suíça de Zoug. A empresa era parceira da Fifa na comercialização dos Mundiais de 2002 e 2006. Um de seus ramos é a ISL, que teve parceria com o Flamengo até dias atrás.