Tragédia em estádio:mais de 40 mortos Pelo menos 47 pessoas morreram hoje no estádio de futebol Ellis Park, centro de Johannesburgo, na África do Sul, durante a partida entre o Kaizer Chiefs e o Orlando Pirates, duas das mais populares equipes de futebol do país. Segundo as primeiras informações, o incidente teria ocorrido quando grupos de torcedores tentavam entrar no estádio, que já estava lotado por cerca de 100 mil pessoas, cerca de 33 mil a mais que sua capacidade oficial. A emissora de TV South African Broadcasting Corp. informou que pelo menos 15 dos mortos estavam do lado de fora do estádio.