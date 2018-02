Tragédia na Fonte Nova: laudo sai, mas não aponta culpados

O Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT) concluiu, na tarde desta sexta-feira, o laudo sobre o acidente ocorrido no Estádio Otávio Mangabeira (Fonte Nova), que deixou sete mortos durante partida entre Bahia e Vila Nova (GO), pela última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no dia 25. Segundo o documento, assinado pelos engenheiros e peritos criminalistas Roberto Ventim e Eduardo Quintas Rotamilões e entregue à delegada Marilda Marcela da Luz, que investiga a tragédia, a falta de conservação e manutenção da estrutura do estádio "proporcionou efeitos irreversíveis na oxidação da ferragem de sustentação do concreto, o que causou o rompimento da estrutura no local do acidente". "O laudo atesta que a estrutura do estádio não tinha condições de receber o público que ali estava", afirma Marilda. Apesar disso, ela afirma ainda não ter condições de apontar os culpados pelo acidente. "O documento não aponta quem liberou o estádio para que fosse usado como foi", justifica. Hoje, Marilda ouviu mais quatro parentes de vítimas do acidente. A partir da semana que vem, deve começar a chamar os responsáveis pela administração do estádio para, então, concluir o inquérito criminal que deve apontar os acusados pela tragédia. De acordo com ela, os relacionados devem responder por homicídio culposo (sem a intenção de matar). INDENIZAÇÃO Os parentes das vítimas também estão sendo ouvidos, desde ontem (quinta-feira), pela promotora Joseane Suzart, do Ministério Público Estadual (MPE). Os familiares foram convocados para que o MPE calcule o valor das indenizações pedidas para cada família. De acordo com ela, o pedido de indenização será feito contra o Estado, que administra o estádio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que autorizou a partida, e o Esporte Clube Bahia, mandante do jogo. Também na quinta, Joseane deu entrada em uma ação civil pública que pede a responsabilização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), da Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb), da Federação Baiana de Futebol (FBF), do Esporte Clube Bahia e da Polícia Militar pelo acidente. "A Sudesb é responsável pelo estádio, a CBF e o Bahia respondem pelo evento e a federação fazia a intermediação entre as entidades", justifica. "A PM é responsabilizada pela confusão no fim da partida, quando a torcida invadiu o estádio e o campo." Na ação, a promotora também pede a destituição do diretor-geral da Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb), Raimundo Nonato Tavares da Silva - o ex-jogador do Bahia Bobô - e do gerente de Operações da Sudesb, Nilo Júnior, considerados "responsáveis diretos e imediatos" pelo acidente, além de pedir o afastamento de toda a diretoria do Bahia.