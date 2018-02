Tranqüila, seleção se reúne no Rio Aliviada pela conquista antecipada da vaga, a seleção brasileira que fará os dois últimos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 - contra Bolívia, no domingo, e Venezuela, no dia 12 - se reuniu no final da manhã desta quarta-feira no Rio de Janeiro. Os atletas seguiram para a concentração da Granja Comary, em Teresópolis, onde deverão permanecer até sábado, quando viajam para a Bolívia. Os únicos que não se apresentaram nesta quarta foram os laterais Cicinho e Gustavo Nery, que participarão por seus clubes - São Paulo e Corinthians, respectivamente - da rodada desta noite pelo Brasileirão. Os dois se juntarão aos companheiros na manhã desta quinta. O técnico Carlos Alberto Parreira prevê dias tranqüilos em Teresópolis, afinal o Brasil joga apenas para cumprir tabela, apesar de ainda brigar com a Argentina pela primeira posição do torneio. ?É mais fácil trabalhar num ambiente assim, as coisas fluem com mais harmonia?, disse o treinador. Até por conta da vaga garantida para a Copa, a programação da semana da seleção é bem mais branda: treinos somente na parte da tarde - uma mudança com relação às últimas apresentações do grupo em vésperas de compromissos pelas Eliminatórias. O primeiro treino está marcado para logo mais às 16h30. A equipe deverá se movimentar ainda na tarde de quinta e sexta e na manhã de sábado. Na noite do sábado, em vôo fretado, a delegação embarca para Santa Cruz de La Sierra. A partida contra a Bolívia está marcada para domingo, às 17 horas, no estádio Hernando Siles, em La Paz. Já o jogo contra a Venezuela está previsto para quarta, dia 12 de outubro, às 21h30, no estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. A decisão de treinar somente em um período foi definida pela comissão técnica depois de uma análise sobre a condição física dos atletas - a grande maioria está ainda em início de temporada, disputando as primeiras rodadas dos campeonatos europeus. Para novembro, a CBF espera marcar dois amistosos: um já está certo, contra os Emirados Árabes Unidos. O outro também deverá ser no mundo árabe. Veja a lista de convocados para os dois últimos jogos da Eliminatórias: Goleiros: Dida (Milan) Júlio César (Internazionale) Gomes (PSV Eindhoven) Laterais: Cafu (Milan) Cicinho (São Paulo) Roberto Carlos (Real Madrid) Gilberto (Hertha Berlim) Gustavo Nery (Corinthians) Zagueiros: Lúcio (Bayern de Munique) Juan (Bayer Leverkusen) Luisão (Benfica) Roque Júnior (Bayer Leverkusen) Meio-campistas: Emerson (Juventus) Gilberto Silva (Arsenal) Zé Roberto (Bayern de Munique) Ricardinho (Santos) Renato (Sevilla) Kaká (Milan) Juninho Pernambucano (Lyon) Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) Alex (Fenerbahçe) Júlio Baptista (Real Madrid) Atacantes: Adriano (Internazionale) Robinho (Real Madrid) Ronaldo (Real Madrid) Ricardo Oliveira (Betis)