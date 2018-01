Tranqüilidade: a ordem no Guarani Após duas derrotas consecutivas, para Palmeiras e Rio Branco, o Guarani ficou em situação delicada em termos de classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista. Mas para o técnico Giba, os resultados negativos não podem atrapal har os planos traçados antes da competição. Ele acha que a tranqüilidade será a principal arma para o time nos últimos dois jogos. Pelas contas da comissão técnica, o time teria que chegar aos 12 pontos para se garantir, ou seja, vencer os dois jogos restantes contra Mogi Mirim, em casa, e Ponte Preta, no Majestoso, campo do rival em Campinas. Com seis pontos, o Guarani é quatro col ocado dentro do Grupo 1. "A situação ainda é boa, porque está em nossas mãos. Mas teremos que melhorar bastante", alerta o técnico, inconformado com a série de erros, principalmente na marcação na derrota para o Rio Branco, por 3 a 0, quinta-feira, em Americana. Ao contrário do que aconteceu no início fulminante na temporada, quando venceu três jogos seguidos, o time apresentou uma queda de rendimento. Foram duas vitórias no Paulistão, 4 a 0 sobre o União Barbarense, e 2 a 1 sobre o Ituano, em Itu. Pela Copa do Brasil, o time ainda venceu o Pelotas, no interior gaúcho, por 2 a 1. "Estas vitórias foram importantes porque deram moral ao grupo. Mas temos alguns problemas de reposição e já começaram a surgir os desfalques", justifica o técnico. Mesmo assim, ele acha que o time pode buscar a classificação e confirmação a vaga na Segunda fase da Copa do Brasil, dia 29, no jogo de volta, em Campinas, contra o time gaúcho. "Continuamos na briga em duas competições importantes", concluiu. Para o jogo diante do Mogi Mirim, o técnico terá os retornos do goleiro Jean e do zagueiro Paulão, que cumpriram suspensão automática. Eles entram, respectivamente, nos lugares de Edervan e Juninho. No meio-campo, Erick pode perder a vaga para Reinaldo a o Leandro Guerreiro.