Tranqüilidade é lema no Corinthians Líder do Grupo C da Copa Mercosul, com nove pontos em três jogos, a equipe do Corinthians desembarcou nesta sexta-feira, em São Paulo, após a vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0, indignada com o comportamento da torcida e da imprensa que, segundo jogadores e dirigentes, insistem em falar de intranqüilidade. "Não existe nada disso. Perder para o Sport em Recife é perfeitamente normal. Vocês (jornalistas) que gostam dessas histórias", disse o irritado Luxemburgo. Mas basta ouvir os jogadores para que o discurso do treinador corintiano mostre sua fragilidade. "De fato o clima não estava muito bom e a vitória sobre o Cruzeiro serviu para dar mais tranqüilidade", observou o goleiro Doni, que na quarta-feira fez sua estréia na equipe, no lugar de Rubinho. "O clima sempre esteve bom, mas é claro que existe pressão com relação aos resultados", afirmou o meia Ricardinho.