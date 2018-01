Tranqüilidade marca treino do Corinthians O treino do Corinthians no Parque Ecológico do Tietê já tinha terminado quando chegou a notícia de que Kaká havia sido vaiado pela própria torcida em pleno Morumbi. Quase ao mesmo tempo, os jogadores corintianos se divertiam amarrando o atacante Liedson num dos pés de uma tenda que abrigava a comissão técnica do sol. O episódio dá bem a idéia de como o Corinthians está tranqüilo para enfrentar o São Paulo, neste domingo, às 16h, no Morumbi. Nem mesmo a presença de Kaká assegurada no ataque adversário chegou a merecer alguma preocupaçao por parte dos corintianos. Só o técnico Geninho, a pedido dos repórteres, chegou a fazer uma discreta comparação entre os desfalques do adversário. "O São Paulo não terá Rogério Ceni, Ricardinho e Luís Fabíano mas vai contar com outro grande jogador", resumiu o técnico, referindo-se a Kaká. A bem da verdade, no próprio Corinthians não há nenhum tipo de intriga com os são-paulinos. Alertados ou não por Geninho, nesta sexta-feira os corintianos só reservaram elogios ao São Paulo. "Mesmo com os desfalques, é preciso reconhecer que o São Paulo será um grande adversário", lembra o atacante Lucas. "Quem for entrar na equipe vai querer mostrar serviço e às vezes se torna ainda mais perigoso. Tiro uma base por mim, que também estou voltando à equipe, depois de três meses. Vou entrar com tudo". Contratado no começo do ano como um dos reforços para a Libertadores, Lucas mais ficou no Departamento Médico do que em campo. Uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo praticamente acabou com o seu primeiro semestre. Depois de 30 dias gessado, na volta aos treinos sentiu a contusão e foi obrigado a se submeter a uma cirurgia, que o afastou da bola por outros dois meses. O clássico deste domingo, portanto, será o seu primeiro jogo como titular. "Fiz até questão de me poupar no coletivo", disse o atacante, nesta sexta-feira, ao final do treino. "Vocês lembram do último treino antes do jogo contra o América de Rio Preto, pelo Campeonato Paulista? Estava tudo certo para eu voltar à equipe mas acabei me machucando no último coletivo". Óbvio que se tratava de exagero. O desempenho de Lucas foi muito bom e o entendimento com Liédson e Leandro Amaral também não deixou a desejar. Depois do treino, era possível ouvir até comparações com a Seleção Brasileira pentacampeã mundial, em 2002. "É verdade", dizia Liedson, concordando com os repórteres de rádio. "Pelo menos nas siglas dá para comparar. Se a Seleção tem o ataque dos três erres, com Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo, o Corinthians tem o ataque com Lucas, Liedson e Leandro Amaral. Olha lá, mas sem comparações em campo. No futebol, vamos esperar pelo jogo". De sua parte, Geninho gostou do que viu. Mesmo sem a habilidade de Kléber e Gil pelo lado esquerdo, o treinador ficou satisfeito com o desempenho geral da nova formação. "Vai mudar um pouco o posicionamento. Nem o Leandro Amaral nem o Liedson jogam como o Gil, mas são jogadores que gostam de voltar para buscar o jogo. Eles vão criar uma outra alternativa. Além disso, como os dois sabem jogar pelos dois lados, o time deve utilizar mais o setor direito. Teoricamente é um ataque mais agressivo", prevê o técnico. Apesar dos desfalques nas duas equipes, Geninho prevê um jogo equilibrado e bem disputado. O treinador também não vê clima de guerra entre Corinthians e São Paulo, especialmente do lado corintiano. "Guerra é coisa que não se vê aí dentro (campo). Talvez entre as torcidas pode haver exagero na rivalidade. Mas não sinto isso no meu grupo". Enquanto Geninho falava, Rogério, Jorge Wágner, Doni, Ânderson e Leandro Gianechini amarravam Liedson num dos pés da tenda montada à beira do gramado. "Estão vendo só? Num grupo em guerra acontece disso?", perguntou o treinador. O técnico só não soube dizer se o mesmo pode se esperar do São Paulo. De longe, Geninho não tem sentido muita pressão sobre os adversários. "Não digo pressão. Talvez ansiedade pelo fato de o Corinthians ter levado a melhor nos últimos confrontos. Se tivesse de apostar, apostaria num jogo tranqüilo, sem violência nem catimba".