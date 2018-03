Tranqüilo, Autuori não mexe no time Paulo Autuori estava bem-humorado, nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. Nem mesmo a forte chuva que atrapalhou o treino do São Paulo tirou sua calma, na véspera do jogo decisivo pela Libertadores. ?Não vou mexer no time que venceu o Palmeiras no primeiro jogo?, anunciou o treinador, confirmando a presença do volante Renan e o esquema com dois zagueiros, que surpreendeu o adversário na partida de ida. No jogo desta quarta-feira, no Morumbi, Autuori espera uma partida difícil, equilibrada. ?Exatamente como foi no jogo passado?, exemplificou. O treinador, porém, está otimista: ?Precisamos respeitar o Palmeiras, mas temos de entrar com o objetivo de mostrar um grande futebol para a torcida, que deve comparecer em grande peso. Isso é o natural na Copa Libertadores. Não vejo nada de diferente. O São Paulo sempre jogou bem no torneio. O bi mundial é uma prova disso.? Na semana passada, Autuori fez questão de fechar parte do treino para a imprensa e entrou com uma surpresa na equipe (Renan no lugar de Edcarlos). Nesta terça, bem mais tranqüilo, até anunciou o time que vai enfrentar o Palmeiras. Qual é a razão da diferença do comportamento? ?O segredo é ter uma noção sobre como o adversário pode vir. Basta entrar no lugar do técnico e analisar suas opções. Não sou só eu que faço isso. O Palmeiras, por exemplo, tem uma base. Se houver uma mudança, essa será pontual. Mesmo assim, temos um plano B. Todos os técnicos criam alternativas?, avisou.