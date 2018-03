Tranqüilo, Bota ganha um dia de folga O dia foi de folga no Botafogo. Um prêmio pela vitória sobre o Corinthians, por 3 a 1, domingo, no Estádio Luso-Brasileiro. Mas um jogador em especial preferiu trabalhar para reconquistar um espaço na equipe titular. Trata-se do meia Almir, que fez neste segunda-feira um treinamento especial com a intenção de melhorar sua condição física e técnica. Almir espera uma oportunidade no Botafogo do técnico Paulo César Gusmão, mas não quer pressioná-lo. Acredita que "tudo tem a sua hora certa". "Quero voltar a ser o Almir que deu alegrias à torcida em 2003", declarou o meia, lembrando de seu bom desempenho na Série B do Campeonato Brasileiro. Reforço - Apesar da liderança no Nacional, o Botafogo vai reforçar seu elenco. O lateral-esquerdo Bill, ex-Atlético de Sorocaba, está próximo de ser contratado. Falta apenas o jogador assinar contrato até o fim de 2005. As bases salariais já foram acertadas. Ele chega sob a indicação de PC Gusmão. "Bom jogador. Não teve chance no Vasco, pois na época o titular era o Felipe, hoje, no Fluminense. Ele fez um excelente Brasileiro, em 2004, na Ponte Preta e um ótimo Campeonato Paulista pelo Atlético de Sorocaba", afirmou o treinador alvinegro.