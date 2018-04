Tranquilo, Jadson quer se manter como titular da equipe do São Paulo

Jadson vive numa eterna e curiosa corda bamba no São Paulo. O camisa 10 terminou o ano passado como líder de assistências (19) e ainda marcou dez gols. Mas não são poucas as vezes que ele é o principal cotado a deixar a equipe. Aconteceu quando Paulo Henrique Ganso foi contratado e agora o cenário se repete diante da possibilidade de Vargas chegar ao clube.

Caso o técnico Ney Franco tenha a possibilidade de contar com o chileno, a tendência é que ele, com o tempo, retorne à formação para o 4-2-3-1 do ano passado. Nesse cenário, o meia briga com Ganso e Osvaldo por duas vagas, mas aparece como o principal cotado a ir para o banco. Por enquanto, segue como titular e terá a função de jogar mais aberto para repetir ao menos em parte a função que era exercida por Lucas. Embora continue no meio, ele terá a liberdade de avançar pelo lado direito e surgir como surpresa.

Ter que responder sobre a possibilidade de sair do time nunca foi problema para o jogador. "Sempre fiz meu trabalho quietinho, tranquilo e conquistei meu espaço. Esse ano vou continuar da mesma forma porque sempre temos que lutar pela nossa posição", explicou o camisa 10.

Jadson ainda enxerga uma vantagem em relação ao ano passado. "A primeira parte de 2012 não foi tão boa por causa da adaptação, mas consegui me acertar e agora tenho a vantagem de conhecer meus companheiros e já estar bem ambientado."