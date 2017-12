Tranqüilo, Parreira desembarca no Rio Ao lado de sua comissão, o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, desembarcou nesta manhã de quinta-feira no Rio de Janeiro aparentemente tranqüilo com a primeira derrota sofrida pelo Brasil diante do Equador por 1 a 0, quarta-feira à noite, no último jogo do turno das Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo de 2006. ?Não é o fim do mundo. Isso não me preocupa, até porque não existe um campeão das eliminatórias. Se classificam quatro para ir à Copa do Mundo e é por isso que vamos brigar?, garantiu. O treinador, porém, disse que vai disputar o primeiro lugar da tabela com a Argentina, no próximo ano.