Transferência de Juninho é suspensa Mais um capítulo na guerra judicial entre Juninho Pernambucano e o Vasco. A CBF comunicou hoje à Fifa, que o Tribunal regional do Trabalho do Rio, concedeu liminar ao Vasco da Gama, cassando a medida judicial que beneficiava o jogador. A Fifa então suspendeu a transferência do meia para o Olimpique de Lyon. Segunda-feira passada, Juninho havia obtido o certificado de transferência provisória que o autorizava a ser inscrito pela Federação Francesa de Futebol. Segundo o advogado do Vasco, João Carlos Ferreira, a guerra de liminares não tem datas para terminar. ?Isso só será resolvido no dia 21 próximo, quando o mérito da questão será julgado em Brasília.