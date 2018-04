Transferência de Neymar ganha destaque nos jornais do mundo inteiro

SÃO PAULO - A transferência de Neymar para o Barcelona dominou o noticiário europeu neste domingo e acabou ofuscando a final da Copa dos Campeões, principal competição de clubes de futebol do planeta, vencida pelo Bayern de Munique, em Wembley, Inglaterra. O madrilenho AS conta com sete matérias em sua edição eletrônica. Entre os destaques está o discurso na íntegra de Neymar se despedindo da torcida santista. Já o Marca, também de Madri, coloca como manchete: "Neymar já é do Barça", além de contar com outras 14 matérias abordando toda a trajetória da joia santista e mostra o sucesso de outros brasileiros que passaram pelo time Culé.

Os jornais catalães também exploram ao máximo a chegada da estrela brasileira à Espanha. No Sport, além da confirmação da venda do jogador, são destacadas, em 23 matérias, as belas jogadas e as conquistas amorosas de Neymar. Enquanto o Mundo Deportivo traz em sua primeira página diversas montagens do jogador já com a camisa que o Barça usará na próxima temporada e gráficos mostrando, em números, como o brasileiro alcançou destaque em sua carreira futebolística.

Na Inglaterra, o tabloide sensacionalista The Sun destaca a transação e cita que o brasileiro preferiu o time catalão ao Real Madrid. Já o francês L'Equipe, mesmo destacando as partidas de tênis de Roland Garros, reservou um espaço para o novo jogador da equipe de Messi: "Segunda assino com o Barça".

Os italianos La Gazzeta dello Sport e Corriere dello Sport também trouxeram em suas edições a transferência e perguntam em enquetes se "o Barça será mais forte com Neymar?".

Após fazer mistério na noite de sexta-feira, Neymar confirmou na noite deste sábado que seu destino será mesmo o Barcelona. O atacante de 21 anos escolheu a proposta do time catalão, em detrimento da oferta do Real Madrid, que teria oferecido valores mais altos ao Santos na negociação e salário mais elevado ao próprio atleta. Neymar assinará seu contrato com o Barcelona na segunda-feira.

A oferta do Barcelona era estimada em 28 milhões de euros (R$ 74,2 milhões) e mais dois amistosos (um no Brasil e outro na Espanha), cujas rendas deverão ser divididas entre os detentores dos direitos econômicos de Neymar: 55% pertencem ao Santos, 40% à DIS e 5% à Teisa (Terceira Estrela S.A., um grupo de investidores santistas).