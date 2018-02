Transferência de Ronaldo gera mais uma reunião em Madri Adriano Galliani, vice-presidente do Milan, chegou nesta terça-feira ao estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, para resolver os problemas surgidos na segunda sobre a transferência do atacante brasileiro Ronaldo. Galliani está se reunido no Bernabéu com o presidente do Real Madrid, Ramón Calderón, e o diretor-geral esportivo, Pedja Mijatovic, para resolver os quatro pontos que impedem a transferência. A intenção do Milan é pagar 7 milhões de euros, mas o Real Madrid quer 8 milhões. Os demais assuntos a serem negociados são o pagamento em prestações que o time italiano pretende efetuar, os juros do pagamento e o direito de solidariedade, 5% da transferência que devem ser recebidos pelos clubes pelos quais o atacante brasileiro jogou. Pois o Barcelona já se pronunciou a respeito e quer sua parcela do negócio. Barça entra na jogada Em todas as transferências de jogadores, segundo normas da Fifa, os clubes que fizeram parte da formação do atleta têm de receber a quantia de 5% do valor total da negociação. De acordo com o diário catalão Sport, os brasileiros São Cristóvão e Cruzeiro, além do holandês PSV, o Barcelona e a Inter de Milão, têm direito a dividir uma parte de 400 mil euros (cerca de R$ 1 milhão) pela negociação do Fenômeno. O valor destinado ao clube catalão seria de 20 mil euros (cerca de R$ 55 mil). Ricardo Oliveira vira moeda de troca O Milan ofereceu uma troca entre Ricardo Oliveira e Ronaldo como última oferta para tirar o Fenômeno do Real Madrid, segundo a imprensa italiana. A negociação teria sido proposta pelo Real Madrid e aceita pelo Milan, que já estaria à "caça" de um atacante no mercado italiano que pudesse jogar a Liga dos Campeões. Este seria o motivo pelo qual Ariedo Braida, diretor-geral esportivo do Milan e presente nas negociações de segunda-feira, teria retornado na manhã desta terça-feira à Itália. A ida de Ricardo Oliveira ao Real Madrid envolveria outro brasileiro: o lateral-esquerdo Marcelo, que acabaria repassado ao Real Madrid B por ocupar vaga de não-comunitário - mesma situação do ainda jogador do Milan, que ocuparia este espaço. A boa atuação do jovem Miguel Torres, que ante as lesões de Roberto Carlos e Marcelo está jogando pelo lado esquerdo, teria convencido o técnico Fabio Capello a mandar Marcelo ao Real Madrid B e deixar livre sua vaga para Ricardo Oliveira.