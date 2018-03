Transmissão da Record anima o Palmeiras Os jogadores do Palmeiras não esconderam a euforia com a confirmação de que a TV Record vai transmitir ao vivo a partida deste sábado contra o Caxias, às 21h40, em Caxias do Sul, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O aumento de salário que jovens como Diego Souza, Alceu e Élson terão com o pagamento do direito de arena foi colocado em segundo plano diante da chance de aparecer para o País inteiro e buscar contratos melhores. O acordo foi fechado com a TV Globo, que sem interesse em transmitir a primeira fase da segundona, cedeu os direitos para a Record. No final da tarde, foi confirmado por Virgílio Elísio, diretor-técnico da CBF, e pela assessoria de imprensa da emissora carioca. A Globo adquiriu os direitos por R$ 7 milhões para ratear entre todos os clubes da competição, com exceção do próprio Palmeiras, do Botafogo-RJ, da Portuguesa e do Sport, que fazem parte do clube dos 13 e negociaram suas cotas individualmente com a emissora. ?Nossa, não estou nem acreditando. Com certeza a casa dos meus pais em Conceição do Araguaia (PA) vai lotar para acompanhar a partida. Tenho 28 primos por parte de pai, 10 por parte de mãe e oito tios. Todos vão se reunir para torcer por mim?, afirmou o meia Élson, que ganhou a vaga de Anselmo no meio-campo. Mesmo já tendo disputado Campeonatos Brasileiros pelo Vitória-BA, Élson confessou que a falta de acordo das emissoras de TV com o Palmeiras estava incomodando. ?O meu pai me ligava sempre e perguntava irritado quando iria acompanhar as partidas. Ele me cobra demais, e não estava tendo chance de ver minha seqüência no Palmeiras. Não digo que agora nossa responsabilidade vai aumentar, mas não há dúvidas de que a rotina vai mudar.? O jogo deste sábado à noite também vai alterar a rotina de alguns torcedores do Corinthians, como o pai de Diego Souza, que tem o costume de gravar em vídeo todas as atuações do filho. ?Até o meu cachorro estará na sala para ver a partida contra o Caxias?, disse Diego. Para o meia, o dinheiro que virá com o pagamento do direito de arena não terá muita importância neste momento. ?A repercussão do nosso trabalho certamente será bem maior. Antes, as pessoas comentavam os resultados dos jogos do Palmeiras, mas nem sabiam o que tinha acontecido. E não há como negar que todo mundo quer aparecer na telinha. Além da minha família, a torcida agradece.? O volante Alceu, cuja família mora em Marília, acredita que passará a ser mais reconhecido nas ruas a partir de agora. ?Muita gente passa reto por mim e nem imagina que jogo no Palmeiras. Quem sabe agora eu tenha mais facilidade para fechar patrocínios. No entanto, enxergo também um lado negativo porque nossos adversários passarão a jogar com mais vontade ainda.?