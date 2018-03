Transporte para Copa 2014 exige investimentos de R$38,51 bi

A infra-estrutura de transporte para atender safisfatoriamente o público durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil exigirá investimentos de R$ 38,51 bilhões, prevê o Ministério do Turismo em estudo divulgado nesta segunda-feira. A garantia e a origem dos recursos, no entanto, ainda não estão acertadas. As decisões dependem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que receberam o estudo na semana passada. Também ainda não há data para o início das negociações com Estados, municípios e iniciativa privada, que serão lideradas por Dilma. "Segundo a ministra Dilma, não podemos impor os investimentos. Agora, o governo está empenhado para a Copa", afirmou Marta Suplicy, sem especificar uma data para as conversações. Ela foi clara ao afirmar que "não temos infra-estrutura adequada", daí a necessidade de investimento. Para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, no ano passado, foram gastos cerca de 4 bilhões de reais em instalações esportivas e infra-estrutura para o evento. Do total previsto em transporte para a Copa, a maior parcela cabe ao município de São Paulo, com R$ 15,3 bilhões. Este valor é a soma do investimento em 65,6 quilômetros de metrô (ao custo de R$ 12,3 bilhões) e em 279,5 quilômetros de corredores de ônibus (R$ 3 bilhões). O metrô de São Paulo é o 41.º no mundo em termos de extensão, de acordo com a ministra. "Ou fazemos um esforço de guerra ou não vamos conseguir ter a quilometragem necessária para a Copa e para as pessoas que moram na cidade", afirmou Marta, que deve anunciar até o mês de junho sua candidatura à prefeitura da capital paulista. Ela adiantou que o presidente Lula anuncia na terça-feira em São Paulo empréstimo de 1,5 bilhão de reais para extensão do metrô paulistano. Os recursos virão do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No Rio de Janeiro, a necessidade de investimentos no transporte atinge R$ 5,05 bilhões em 26 quilômetros de metrô e 11 quilômetros de corredores de ônibus. O estudo inclui ainda o já anunciado trem-bala ligando Rio-São Paulo-Campinas. O trajeto inclui acesso aos aeroportos de Viracopos, Cumbica e Galeão ao custo de R$ 15,3 bilhões e há previsão de a licitação ter início em outubro. O trabalho traz também as necessidades de investimento em transporte em Brasília, Niterói, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Recife, Olinda, Natal e Maceió. As cidades brasileiras que vão abrigar a Copa de 2014 ainda não foram indicadas pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). Sobre a utilidade das obras, Marta disse que "tudo é um legado que fica para a população".