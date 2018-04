Transportes e segurança são intensificados para jogo do Brasil

Os torcedores que forem acompanhar a partida entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias sul-americanos da Copa do Mundo de 2010, vão contar com a ajuda de um esquema especial de trânsito, Metrô, trens e ônibus montadas nesta quarta-feira, 21, em São Paulo. A partida começa às 21h45 e os portões serão abertos às 18 horas, quando o movimento próximo ao Estádio do Morumbi deve se intensificar. A Polícia Militar vai aumentar a segurança na região com a presença de 3,5 mil policiais e a SPTrans criou uma linha especial de ônibus que vai fazer a ligação entre a Praça Ramos de Azevedo, no Centro, e o Estádio do Morumbi. Veja também: Seleção teme pressão da torcida paulista contra o Uruguai Fiscalização fecha estacionamentos na região do Morumbi Classificação Calendário / Resultados O esquema da CET para auxiliar a chegada dos torcedores funciona das 7h às 22h30 desta quarta. As principais vias de acesso para o estádio são as avenidas Giovanni Gronchi, Jorge João Saad, Professor Francisco Morato, Tajurás e Morumbi, as pontes Morumbi, Roberto Zucollo e Eusébio Matoso, além da Rua Padre Lebret. A CET pede ao torcedor que for com o automóvel para o estádio que espere cerca de 30 minutos para deixar as imediações. A operação para auxiliar a saída começará a funcionar a partir das 22h30, o que ocasionará a alteração da circulação em algumas vias. Segurança Do total dos 3,5 mil PMs que vão fazer a segurança do jogo, 490 vão atuarão dentro do estádio e mil na parte externa, além dos dois mil que estarão em pontos estratégicos da cidade, como estações do Metrô, trens e terminais de ônibus. O esquema de segurança contará ainda com o apoio de policiais à paisana nas imediações do Morumbi. Mais 50 homens estarão à paisana na parte externa do estádio para impedir a ação de cambistas, flanelinhas ou de qualquer outro atos ilícitos que possam ocorrer. Transporte coletivo A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e o Metrô têm esquema especial para receber os usuários que irão ao jogo. As estações do Metrô vão ficar com as bilheterias abertas até à 1 hora de quinta-feira e apenas a Linha 5-Lilás funciona em horário normal, até a meia-noite. As estações Clínicas e Consolação, na Linha 2 - Verde, e Anhangabaú, na Linha 3 - Vermelha, as mais próximas do itinerário dos ônibus municipais que levarão os torcedores ao Estádio do Morumbi, terão reforço no quadro de funcionários para atender aos usuários. O Metrô recomenda aos torcedores que comprem antecipadamente seus bilhetes para evitar perda de tempo no momento do embarque. A CPTM reforçou a segurança nas estações será reforçada, principalmente nas estações Pinheiros e Hebraica-Rebouças, na Linha C-Esmeralda (Osasco-Autódromo), que são próximas ao local do jogo. "Tendo em vista que esse será o primeiro jogo internacional após a decisão do Brasil sediar a Copa do Mundo em 2014, é muito importante que o transporte público e a segurança funcionem perfeitamente", afirmou Leopoldo Augusto Corrêa Filho, gerente de Segurança da CPTM. "Além disso, é esperada grande presença de público no estádio e por isso a necessidade de os trens operarem até mais tarde".