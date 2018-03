Trapattoni assume o comando técnico da seleção da Irlanda

O italiano Giovanni Trapattoni, de 69 anos, foi apresentado nesta quinta-feira como novo técnico da seleção irlandesa de futebol. O principal desafio do novo comandante será classificar a equipe para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Trapattoni tem no currículo passagens pelos principais clubes da Itália, como Milan, Juventus, Inter de Milão e Fiorentina, além de ter dirigido a seleção do país na Copa do Mundo de 2002 - quando a equipe foi eliminada pela Coréia do Sul nas oitavas-de-final - e na Eurocopa de 2004, em que o time caiu na fase de grupos. O último time dirigido por Trapattoni havia sido o Red Bull Salzburgo, da Áustria, onde sagrou-se campeão nacional. Além do título austríaco, o treinador tem no currículo seis títulos italianos com a Juventus e um com a Inter de Milão, e conquistou o Campeonato Alemão, com o Bayern de Munique, e o Português, à frente do Benfica. A tarefa de classificar a Irlanda para o Mundial passa pela classificação no grupo da Itália nas Eliminatórias. Além dos italianos, a seleção comandada por Trapattoni terá de enfrentar Bulgária, Montenegro, Geórgia e Chipre. A estréia do treinador será no dia 24 de maio, contra a Sérvia, em partida amistosa. Cinco dias depois, a seleção enfrenta a Colômbia, também em jogo amistoso.