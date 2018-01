Trapattoni convoca ítalo-argentino O jogador ítalo-argentino da Internazionale de Milão Mauro Germán Camoranesi, de 26 anos, é a principal novidade da lista de convocados da seleção italiana, anunciada neste sábado pelo técnico Giovanni Trapattoni, para a partida amistosa contra Portugal, quarta-feira, em Gênova. Além de Camoranesi, Trapattoni surpreendeu ao chamar o atacante Fabrizio Miccoli, do Perugia, e do goleiro Ivan Pellizoli, da Roma. O treinador não poderá contar com as estrelas Francesco Totti, da Roma, e Alessandro Del Piero, da Juventus, machucados. Trapattoni justificou a ausência do veterano Roberto Baggio, alegando que preferir, neste momento, convocar atletas mais jovens. Lista dos convocados: goleiros: Gianluigo Buffon (Juventus), Franceso Toldo (Inter) e Ivan Pelizzoli (Roma). Zagueiros: Alessandro Birindelli (Juventus), Fabio Cannavaro (Inter), Matteo Ferrari (Parma), Nicola Legrottaglie (Chievo), Alessandro Nesta (Milan) e Christian Panucci (Roma). Meio-campo: Mauro Germán Camoranesi (Juventus), Gianluca Zambrotta (Juventus), Luciano Zauri (Atalanta), Massimo Ambrosini (Milan), Stefano Fiore (Lazio), Simone Perrotta (Chievo), Andrea Pirlo (Milan), Damiano Tommasi (Roma) e Cristiano Zanetti (Inter). Atacantes: Marco Delvecchio (Roma), Filippo Inzaghi (Milán), Fabrizio Miccoli (Perugia) e Christian Vieri (Inter).