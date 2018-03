Trapattoni defende Copa com 36 seleções A decisão que será tomada pela Fifa neste sábado sobre o número de equipes que participarão da Copa do Mundo de 2006 será feita com base em elementos ?puramente políticos". A avaliação é do técnico da seleção italiana, Giovanni Trapattoni, que depois de vencer a Suíça, na última quarta-feira, falou com exclusividade à Agência Estado e defendeu um número maior de vagas para a América do Sul na próxima Copa do Mundo. Neste sábado, em Zurique, a entidade máxima do futebol irá se reunir para decidir se o Mundial da Alemanha terá 32 seleções, como ocorreu nas últimas edições do evento, ou se terá 36 equipes, conforme o pedido dos países sul-americanos. ?O debate sobre a ampliação da Copa do Mundo não tem nada a ver com o futebol ou com aspectos técnicos do jogo. Sobre esses aspectos, não acredito que haveria problema em incluir quatro novos times. Eu insisto que a decisão se teremos mais equipes na competição será baseada em aspectos políticos", afirmou o técnico. De fato, nas últimas semanas, a Fifa e os organizadores da Copa de 2006 se reuniram com especialistas e com patrocinadores para falar sobre uma eventual ampliação da Copa. Segundo fontes em Zurique, nem os especialistas técnicos nem os patrocinadores se opuseram ao aumento do número de times. Resta apenas saber qual será a decisão política que acabará prevalecendo. Para Trapattoni, a Copa do Mundo ganharia em qualidade se contasse com mais equipes da América do Sul. ?São seleções que trazem beleza ao futebol mundial e contar com um maior número dessas equipes em um Mundial poderia incrementar o espetáculo", afirmou o treinador, que se diz um admirador do futebol brasileiro e argentino. Eliminatórias - O técnico da Itália, porém, não acredita que o Brasil deva ser isentado de participar das eliminatórias e ter seu lugar garantido na Copa de 2006 apenas por ter sido o último campeão. ?Todos temos que participar das eliminatórias, pois em quatro anos o futebol muda muito", completou Trapattoni.