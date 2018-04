Trapattoni prorroga contrato por 2 anos com a Irlanda Depois de ajudar a garantir a Irlanda na Eurocopa de 2012, o técnico Giovanni Trapattoni prorrogou o seu contrato para dirigir a seleção de futebol do país por mais dois anos a partir de julho de 2012, quando expira o compromisso atual do comandante. O novo acordo visa principalmente a campanha para levar a seleção irlandesa à Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil.