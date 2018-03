Trapattoni segue treinando a Itália O conselho da Federação Italiana de Futebol, reunido nesta terça, decidiu dar um voto de confiança, por unanimidade, ao técnico Giovanni Trapattoni, que permanecerá no comando da seleção nacional. A decisão não surpreende, pois, apesar da fraca campanha da Itália na Copa deste ano, a maioria dos fãs e especialistas crêem que o insucesso foi mais devido aos erros de arbitragem do que à má condução da equipe. Trapattoni, um dos mais bem sucedidos treinadores de clubes na Itália, assumiu a Azzurra após a demissão de Dino Zoff, depois da Eurocopa 2000. Outro assunto discutido na reunião foi a idéia de vincular parte da remuneração dos jogadores em atividade no país ao desempenho em campo. A redução de salários e o adiamento do início da temporada para dar mais tempo para os clubes se reforçarem também estiveram em pauta. As reuniões da Federação Italiana continuam nesta quarta.