Traumatizado, Vasco tem duro desafio Só a classificação à semifinal da Copa Libertadores amenizará a crise que tomou conta do Vasco desde a derrota para o Flamengo, domingo, na final do Carioca. Mas a tarefa dos vascaínos não será fácil: precisam vencer, por dois gols de diferença, o Boca Juniors, nesta quarta-feira, às 21h40, no estádio de La Bombonera. Como o time carioca perdeu por 1 a 0 no Rio, uma vitória por um gol levará a decisão da vaga para os pênaltis. Uma desclassificação pode causar a demissão do técnico Joel Santana e uma reformulação no elenco. A principal preocupação dos vascaínos é superar o abatimento causado pelo terceira final seguida perdida para o Flamengo. Como deixaram claro antes de embarcarem para a Argentina, os jogadores do clube sabem que a derrota de domingo não será facilmente esquecida. "Não se esquece um resultado desse", avaliou o meia Juninho Paulista. Para piorar a situação do Vasco, o artilheiro Romário continua fora do time. E, mesmo que a equipe consiga se classificar, dificilmente contará com o atacante nas próximas fases da Libertadores, pois a recuperação de sua contusão na panturrilha direita demorará mais do que o previsto inicialmente. O médico do clube, Fernando Mattar, informou que o jogador só deve retornar aos gramados em 15 dias. "Faremos novo exame em uma semana ou 10 dias." O médico do Vasco garantiu, no entanto, que Romário poderá servir a seleção brasileira, na partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, no 1º dia de julho. "Quando aumentamos o nível de exigência, ele voltou a sentir dor", revelou Fernando Mattar, em referência à tentativa frustrada de recuperar o atacante para a final do Carioca. O zagueiro Geder é outro desfalque do time e será substituído por Odvan.