Treinador acusa Hajduk Split de ser controlado pela máfia

O ex-treinador do Hajduk Split Luka Bonacic afirmou nesta segunda-feira que sua antiga equipe está "nas mãos da máfia", que teria ordenado agressões contra ele no ano passado. Em 2006, quando treinava o clube croata, Bonacic foi atacado com tacos de beisebol, motivo pelo qual teve de permanecer hospitalizado durante vários dias. O treinador, que atualmente comanda o iraniano Sepahan, finalista da Liga dos Campeões da Ásia, afirmou que os últimos treinadores do Hajduk, Ivan Pudar, Sergio Kresic e ele, tiveram de deixar o cargo por não querer escalar os jogadores protegidos pela máfia. "Todos sofreram as pressões para escalar determinados jogadores", indicou. O Hajduk reagiu imediatamente, e anunciou que entrará com uma ação contra Bonacic. "Aqui não manda a máfia, mas a junta de diretores", afirmou o clube, alegando que, por causa das declarações do treinador, havia perdido um patrocinador importante.