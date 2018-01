Treinador brasileiro do Tigres diz não temer o Corinthians O Corinthians não terá vida fácil no jogo contra o Tigres, nesta quinta-feira, em Monterrey, pela terceira rodada do Grupo 4 da Copa Libertadores da América. Quem garante é o treinador do time mexicano, o brasileiro Ricardo Ferretti. ?Devemos ver o Corinthians como uma equipe que merece todo o nosso respeito, mas que não deve ser temida. Não devemos temer ninguém?, disse. Com três pontos em duas partidas, o Tigres precisa vencer o Corinthians para ultrapassá-lo e assumir, momentaneamente, a liderança da chave - o clube brasileiro e a Universidad Católica (Chile) têm quatro pontos cada. O lanterna é o Deportivo Cali (Colômbia), que ainda não pontuou. Para mostrar que não tem medo do Corinthians, Ferretti pretende escalar o Tigres com três atacantes - o chileno Sebastián González, o mexicano Mendoza e o argentino Walter Gaitán. ?No nosso grupo na Libertadores estão os campeões brasileiro, colombiano e chileno. E agora temos pela frente o Corinthians, que no papel é o rival mais forte da chave?, comentou o treinador.