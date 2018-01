Treinador cobra atenção no Fortaleza O Fortaleza enfrenta o Paraná neste sábado, às 17 horas, no Castelão, esperando apagar a derrota sofrida para o líder Internacional na última quarta-feira. Com 39 pontos, dois a menos que o adversário, a ordem no time cearense é vencer para continuar na zona de classificação da Copa Sul-Americana ? está atualmente na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. O time que entra em campo neste sábado terá apenas uma modificação ao último jogo. O volante Hernani, suspenso, dá lugar a Dude. O que o técnico Hélio dos Anjos não quer é seus jogadores descuidando da marcação, o que foi, segundo ele, a principal falha do Fortaleza contra o Inter. ?Se o time jogar o que costuma jogar dentro de casa, acredito num bom resultado. Nós só não podemos descuidar?, afirmou Hélio dos Anjos. ?Dependendo da qualidade do adversário, pode acontecer o que aconteceu contra o Internacional. Eles aproveitaram erros fatais e foram eficientes.?