Treinador dá pista que tirará Robinho O treinador Carlos Alberto Parreira deu pistas, nesta quarta-feira, durante a entrevista coletiva após a convocação da seleção brasileira para os jogos contra Bolívia e Venezuela, que o meia Robinho, hoje no Real Madrid, deverá sobrar entre os cinco craques que podem compor o chamado ?quarteto mágico? da equipe titular. ?A imprensa pode falar à vontade sobre esse negócio. O Robinho está para ser usado como se fosse quase um 12.º jogador?, disse Parreira, pouco preocupado com a ?pressão? que pode sofrer para escalar os cinco craques - Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Kaká são os outros - como titulares. O técnico quer que a seleção tenha um equilíbrio em todos os setores para se dar bem no Mundial de 2006, na Alemanha. ?Para ganhar a Copa, é preciso ter alguém que defenda bem, alguém que organize as jogadas e outro que ataque?, filosofou Parreira.