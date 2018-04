Treinador da Ponte contesta arbitragem contra o Coritiba

O técnico Guto Ferreira não poupou críticas ao árbitro mato-grossense Alinor Silva da Paixão depois da derrota da Ponte Preta para o Coritiba por 2 a 1, na última quarta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela terceira fase da Copa do Brasil. O gol de empate, marcado por Wellington Paulista no fim do primeiro tempo, foi o motivo da bronca do comandante alvinegro.

No lance, o atacante ganhou do lateral Gilson pelo alto e cabeceou no contrapé do goleiro Marcelo Lomba. O lateral-esquerdo, assim como o treinador pontepretano, reclamaram de uma carga feita por Wellington Paulista. No segundo tempo, a arbitragem anulou um gol da Ponte Preta em um lance parecido, assinalando falta de Renato Chaves em cima de Leandro Silva. "Foram dois pesos e duas medidas que acabaram decidindo o jogo para o Coritiba", exclamou.

A partida de volta entre Ponte Preta e Coritiba será realizada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, mas ainda não tem data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por ter marcado um gol fora, a equipe precisa de uma vitória simples para se classificar, enquanto que o time paranaense terá a vantagem do empate. Neste sábado, os campineiros recebem a Chapecoense, pela quarta rodada do Brasileirão.